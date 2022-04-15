Италия

Голи Леау та Мессіаса принесли команді три бали.

Мілан у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Дженоа і досяг впевненної перемоги.

Долю зустрічі вирішив точний удар Леау у дебюті зустрічі – вже на одинадцятій хвилині. Генуезці не змогли нічим відповісти, натомість пропустивши під кінець гри.

Мілан — Дженоа 2:0

Голи: Леау, 11, Мессіас, 87

Мілан: Меньян – Калулу, Томорі, Габбія (Круніч, 74), Ернандес – Кессьє, Беннасер, Тоналі – Салемакерс (Жуніор Мессіас, 61), Жиру (Ребіч, 62), Рафаел Леау.

Дженоа: Сірігу – Хефті, Бані, Естігор, Васкес – Бадель, Гальдамес, Амірі (Гудмундссон, 72), Френдруп (Йебоа, 72) – Екубан (Мелегоні, 55), Пікколі (Дестро, 55).