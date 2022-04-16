Италия

Футболіст почав забивати, а його вартість — зростати.

Нападник італійської Роми Ніколо Дзаньоло обіцяє стати одним із визначальних виконавців під час майбутньої трансферної кампанії, бо кілька провідних клубів країни вже встигли визначити його в якості пріоритетної цілі для підписання.

Зокрема, ідеться про туринський Ювентус та неаполітанський Наполі, які активно конкурують поміж собою, роблячи пропозиції щодо переходу гравця.

Однак, як повідомляє італійська преса, задовільнити запити "вовків" буде ще тим завданням для охочих — після хет-трику в ворота норвезького Буде-Глімт посеред тижня (4:0), оціночна вартість Дзаньоло зросла до 50-60 млн євро.

Рома тим часом буде додатково намагатися продовжити відносини з 22-річним футболістом.

У поточному сезоні на рахунку Дзаньоло сім голів та вісім гольових передач у 35 матчах за клуб.