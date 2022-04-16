Италия

Гол Влаховича допоміг туринцям набрати один бал.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Болонью та врятував нічийний результат.

Перший гол у матчі забив Марко Арнаутович на початку другої половини гри. Гості під кінець зустрічі залишилися вдев'ятьох, а потім пропустили гол від Влаховича.

Ювентус — Болонья 1:1

Голи: Влахович, 90+5 — Арнаутович, 52

Ювентус: Щесні — Де Шільо (Кін, 86), К'єлліні (Алекс Сандро, 75), де Лігт (Бонуччі, 59), Пеллегріні (Закарія, 60), Данило, Куадрадо, Рабйо — Мората, Дібала (Бернардески, 59), Влахович.

Болонья: Скорупські – Хіки, Медель, Сумаоро, Теате, Дейкс – Соріано (Касіус, 74; Домінгес, 87), Сванберг (Ебішер, 74), Схаутен – Арнаутович (Барроу, 65), Орсоліні (Боніфаці, 87).

Вилучення: Сумаро, 84, Медель, 84