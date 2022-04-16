До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку.
Ювентус — Болонья, getty images
16 апреля 2022, 22:58
Ювентус у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Болонью та врятував нічийний результат.
Лише гол Влаховіча наприкінці зустрічі дозволивл туринцям набрати один балл.
Огляд матчу:
Ювентус — Болонья 1:1
Голи: Влахович, 90+5 — Арнаутович, 52
Ювентус: Щесні — Де Шільо (Кін, 86), К'єлліні (Алекс Сандро, 75), де Лігт (Бонуччі, 59), Пеллегріні (Закарія, 60), Данило, Куадрадо, Рабйо — Мората, Дібала (Бернардески, 59), Влахович.
Болонья: Скорупські – Хіки, Медель, Сумаоро, Теате, Дейкс – Соріано (Касіус, 74; Домінгес, 87), Сванберг (Ебішер, 74), Схаутен – Арнаутович (Барроу, 65), Орсоліні (Боніфаці, 87).
Вилучення: Сумаро, 84, Медель, 84