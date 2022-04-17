Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Серії A.

Римський Лаціо в рамках 33-го туру італійської Серії A на власному полі був близьким до того, аби отримати поразку від Торіно. Гості забили на початку другого тайму, після чого господарі не могли перехопити ініціативу майже до самого кінця гри, проте все ж забили в компенсований час.

Огляд матчу:

Лаціо — Торіно 1:1

Голи: Іммобіле, 90+2 — Пеллегрі, 52

Лаціо: Стракоша — Лаццарі, Патрік (Луїс Феліпе, 43), Ачербі, Марушич — Мілінковіч-Савіч, Лейва (Катальді, 69), Луїс Альберто (Башич, 69) — Андерсон (Ромеро, 85), Іммобіле, Дзакканьї.

Торіно: Беріша — Іццо (Зіма, 51), Бремер, Родрігес — Войвода, Лукіч, Річчі, Айна (Сінго, 74) — Побега (Буонджорно, 87), Брекало — Белотті (Пеллегрі, 46).

Попередження: Іммобіле — Пеллегрі, Лукіч.

Джерело: MEGOGO