Италия

Football.ua представляє анонс матчу 33-го туру чемпіонату Італії-2021/22.

У рамках 33-го туру італійської Серії А на нас чекає протистояння між Наполі та Ромою, яке пройде на стадіоні імені Дієго Армандо Марадони в Неаполі.

Наполі — Рома



Понеділок, 18 квітня, 20:00. Стадіо Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр — Марко ді Белло. Пряма трансляція на MEGOGO.

Остання зустріч Наполі та Роми нехай і завершилася в нульову нічию, проте вона справді не поступалася навіть найпринциповішим дербі за розпалом пристрастей. Що вже тут казати, якщо обидва головні тренери згодом побачили перед своїми очима червоні картки: Жозе Моуріньо — наприкінці другого тайму, а Лучано Спаллетті — вже після фінального свистка.

З того моменту багато в розкладі сил у рамках цьогорічного розіграшу чемпіонату Італії змінилося. Наполі більше не є лідером турнірної таблиці, як це було восени минулого року, а після останньої поразки від Фіорентини команда Спаллетті, швидше за все, остаточно вибула з чемпіонських перегонів із Міланом та Інтером. Тепер неаполітанці, які займають третій рядок, сконцентруються на боротьбі за зону Ліги чемпіонів, хоча суто математичні шанси на італійську "корону" у них все-таки залишаються.

До Роми з приходом Жозе Моуріньо на посаду головного тренера питання не пропадають протягом усього сезону, хоча форма "вовків" в останніх поєдинках не може не вражати. Римський клуб голосно і остаточно поставив жирну крапку в протистоянні з Буде-Глімт у рамках Ліги конференцій, де команда Моуріньо у матчі-відповіді не залишила жодних шансів норвезькому колективу і пробилася до півфіналу новоствореного єврокубка.

Однак і в чемпіонаті Італії у Роми все останнім часом складається більш ніж успішно у плані результатів, про що говорить серія без поразок, що складається з 11 поєдинків поспіль (7 перемог, 4 нічиї). Востаннє "вовки" програвали супернику в Серії А аж 9 січня цього року, коли поступилися Ювентусу. Серед перемог підопічних Жозе Моуріньо варто відзначити успіх проти Аталанти і, звичайно ж, розгром Лаціо в римському дербі, однак варто пам'ятати, що гравці Наполі підходять до майбутнього матчу у кращих фізичних кондиціях через вищезгаданий поєдинок Роми в Лізі конференцій у середині минулого тижня.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Наполі пропонується коефіцієнт 1,91, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4,30. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,87.

Орієнтовні склади

Не зіграють: Ді Лоренцо — Спінаццола

Під питанням: Петанья — Дзаньоло, Абрахам, Пеллегріні

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