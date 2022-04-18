Италия
18 апреля 2022, 22:02
Рома врятувалася від поразки Наполі
Нічийний підсумок очної зустрічі не задовільнив жодну зі сторін.
Наполі — Рома, Getty Images
18 апреля 2022, 22:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Наполі — Рома 1:1
Голи: Інсіньє, 11 (пен.) — Ель Шаараві, 90+1
Наполі: Мерет — Дзанолі, Ррахмані, Кулібалі, Руї — Ангісса, Лоботка (Зьєлінські, 58), Руїс (Демме, 69) — Лосано (Ельмас, 68), Осімхен (Мертенс, 83), Інсіньє (Жезус, 83).
Рома: Патрісіу — Манчіні (Перес, 85), Смоллінг, Ібаньєс — Карсдорп, Олівейра (Верету, 75), Крістанте (Мхітарян, 46), Залевські (Ель Шаараві, 74) — Лор. Пеллегріні — Дзаньоло (Афена-Гьян, 86), Абрахам.
Попередження: Кулібалі, Дзанолі, Лосано, Інсіньє — Крістанте, Дзаньоло