Италия

Фахівець незадоволений грою команди останнім часом.

Головний тренер Аталанти Джан Паоло Гасперіні прокоментував останні незадовільні результати клубу.

"Наш моральний дух зараз пригнічений. Потрібно зосередитись на тому, щоб завершити сезон на позитиві, бо ми маємо борг перед уболівальниками.

Хлопці у матчі проти Верони дуже намагалися, і фарту б нам не завадило, але коли ми граємо у відкритий футбол проти технічних команд, то найчастіше програємо.

Ми дуже добре виступили у єврокубках – як у Лізі чемпіонів, так і у Лізі Європи. У Серії А у нас все було чудово до грудня, але не знаю, що відбулось потім. Ні результати, ні гра не виправдали очікувань. Після закінчення сезону ми зробимо висновки", — сказав Гасперіні.

Відзначимо, що останні три матчі у Серії А команда програла. Наразі Аталанта займає восьме місце у таблиці та відстає від шостої Фіорентини на п'ять баллів.