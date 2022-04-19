Италия

Наставник Аталанти розповів про характер травми українця.

Аталанта у рамках поєдинку тридцять третього туру чемпіонату Італії приймає на своєму полі Верону. Руслан Маліновський з'явився на полі зі стартових хвилин зустрічі та отримав пошкодження на 34 хвилині.

Головний тренер клубу з Бергамо Джан Пьеро Гасперіні розповів про характер травми українця, а також поділився міркуваннями щодо стану команди.

"Ми не мали передумов, щоб боротись за чемпіонство. Я не вважаю, що я недорконанний — зараз я дивлюсь на гру команди та розумію, що це не так.

Малиновський має проблеми із коліном. Я сподіваюсь, що це не розтягнення, або щось гірше. Руслан нам дуже потрібен", — цітує фахівця Calcio Atalanta.

Відзначимо, що останні три матчі у Серії А команда програла. Наразі Аталанта займає восьме місце у таблиці та відстає від шостої Фіорентини на п'ять баллів.