Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку півфінального матчу-відповіді Кубку Італії, у якому зіграють Інтер та Мілан.

Інтер та Мілан у черговому запальному дербі з'ясують поміж собою долю першої путівки до фіналу Кубку Італії, після нічиєї у першій грі — 0:0.

Сімоне Індзагі, на тлі перемоги над Спецією (3:1), вирішив використати з перших хвилин Де Врея в трійці захисту, тоді як Дарміан відправився праворуч у лінію півзахисту, а Лаутаро зіграє в парі із Джеко в атаці.

Стефано Пьолі, після звитяги у грі проти генуезської Дженоа (2:0), залучив до стартового складу Калабрію та Калулу в захисті.

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні — Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу, Перішич — Корреа, Лаутаро Мартінес.

Запасні: Раду, Д’Амброзіо, Дімарко, Думфріс, Раноккья, Гальярдіні, Госенс, Весіно, Відаль, Кайседо, Джеко, Санчес.



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер, Тоналі — Салемакерс, Кессьє, Леау — Жиру.

Запасні: Міранте, Тетерушану, Туре, Габбія, Бакайоко, Кастільєхо, Діас, Круніч, Мессіас, Лазетіч, Ребіч.



Гра Інтер — Мілан почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.