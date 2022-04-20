Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку Кубку Італії.

У міланському дербі в рамках матчу-відповіді півфінальної стадії Кубку Італії Інтер не залишив жодних питань стосовно своєї участі у вирішальній битві за трофей. У ворота "россонері" відправилося одразу три м’ячі без гідної відповіді, і це все на тлі того, що в першій грі команди Сімоне Індзагі та Стефано Пьолі Геть не забивали голів.

Огляд матчу:

Інтер — Мілан 3:0

Голи: Лаутаро Мартінес, 4, 40, Госенс, 82

Інтер: Ханданович — Шкрініар, Де Врей, Бастоні (Д’Амброзіо, 78) — Дарміан, Барелла, Брозовіч, Чалханоглу (Відаль, 74), Перішич (Госенс, 79) — Корреа (Санчес, 70), Лаутаро Мартінес (Джеко, 70).

Мілан: Меньян — Калабрія (Габбья, 73), Калулу, Томорі, Ернандес — Беннасер (Круніч, 73), Тоналі (Діас, 46) — Салемакерс (Мессіас, 46), Кесс’є, Леау (Лазетіч, 86) — Жиру.

Попередження: Шкрініар — Ернандес, Томорі.