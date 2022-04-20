Италия

Терміни відновлення українця поки що невідомі.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, можливо, уникнув серйозної травми. Про це повідомляє ТК Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, 28-річний українець отримав ушкодження у матчі чемпіонату Італії проти Верони у понеділок.

Сьогодні Маліновський пройде додаткове медичне обстеження, після якого стане відомий точний діагноз та термін його відновлення.

Цього сезону Маліновський провів 37 поєдинків, у яких забив 10 голів і віддав 5 асистів.