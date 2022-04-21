Италия

Керманич Ювентуса прокоментував вихід до фіналу Кубку Італії.

Напередодні туринський Ювентус на власному полі здолав Фіорентину в матчі-відповіді півфіналу Кубку Італії (2:0).

Головний тренер "Старої Синьйори" Міссіміліано Аллегрі після завершення гри прокоментував звитягу власної команди.

"Півзахисники виконали свою роботу на відмінно. Адрієн Рабьо безаперечно вміє знаходити шляхи для просування атак уперед, а сьогодні в нього ще й був чудовий шанс забити гол.

Ми маємо привітати хлопців, бо вихід у фінал проти Інтера був нашою метою цього сезону. Це були важкі кілька днів після нічиєї проти Болоньї, коли нам не вдалося реалізувати багато моментів.

Фіорентина небезпечна своїми разючими передачами та швидкістю атак, якщо ви дасте їм можливість розігнатися у ваш бік. Але ми добре попрацювали, розбивши простори в їхній атаці і добре обороняючись. Окрім того, ми мали забити другий гол раніше.

Це футбол — нам довелося трохи потерпіти, але в підсумку ми перемогли. Ті, хто вийшов із лави запасних, виступили дуже добре, а в нас був наявний командний дух для того, щоб дійти до фіналу.

Тепер ми маємо підготуватися до наступної гри в Серії А та спробувати відновити деяких гравців. Якоїсь миті я повернувся і попросив когось почати розминку. Тоді я забув, що він цей гравець був раніше травмований, і лише після цього зрозумів, що він одягнений у звичний одяг.

Я не міг вимагати від цих хлопців більшого, тому що останні чотири місяці практично весь час грають одні й ті самі гравці. Їм доводиться викладатися на повну. Цього вечора ми добре виступили в обороні, яка останнім часом була не надто надійною.

Дивлячись на список матчів, я б сказав, що Фіорентина — головний претендент на четверте місце.

Чи звільнять мене після цього сезону? Ні! Залишуся в Ювентусі ще на три роки, за які ми наздоженемо Інтер. Найбільше мене досі розчаровує поразка в очній зустрічі проти Інтера, бо саме цей результат вирішив наперед результат чемпіонату для нас.

Мене дратує п'ять ігор до кінця та відсутність гонки за скудетто. Це може стати мотивацією на наступний сезон, ми повинні зробити висновки з цього досвіду, а також зрозуміти, що у футболі та в житті не можна завжди перемагати", — заявив італійський фахівець.

Міланський Інтер та туринський Ювентус розіграють поміж собою Кубок Італії на Стадіо Олімпіко 11 травня.