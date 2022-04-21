Италия

Команда Аллєгрі перемогла Фіорентину.

В рамках матчу-відповіді півфінального раунду Кубка Італії туринський Ювентус переграв Фіорентину.

Перший тайм команди грали на рівних, але вперед все ж вийшли господарі поля. На 32 хвилині матчу Бернандескі вдався класний удар і м'яч влетів прямо у кут воріт Драговскі.

Друга половина гри повністю за Фіорентиною. Гості мали дуже багато шансів, але десь Перін врятував, десь не пощастило. Ювентус, натомість, забив вдруге. Вже у компенсований час Даніло звільнився від захисника та точно поцілив з близької дистанції.

У фіналі команда з Турину зіграє проти міланського Інтера, який напередодні переграв Мілан у дербі.

Ювентус — Фіорентина 2:0

Голи: Бернандескі, 32, Даніло, 90+4

Ювентус - Перін, Де Шільо (Куадрадо, 79), Бонуччі, де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Рабьо, Закарія, Бернардески (К'єлліні, 82), Мората (Дібала, 66), Влахович (Кін, 82).

Фіорентина - Дроговські, Венуті (Кальєхон, 69), Мартінес, Ігор, Бірагі, Данкан (Мал , 79), Іконе (Піонтек , 79), Торрейра (Амрабат, 46), Сапонара (Соттіль, 63), Артур, Гонсалес.

Попередження: Де Шільо, Мартінес.