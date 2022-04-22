Италия

Українець відновлюється після травми.

В рамках 33 туру італійської Серії А Аталанта на виїзді зустрінеться проти Венеції.

Головний тренер бергамасків Джан Пьєро Гасперіні не включив у заявку на гру українського півзахисника Руслана Маліновського.

Хавбек продовжує відновлюватись від травми, яку отримав під час матчу проти проти Верони. Як виявилось, в нього проблеми з коліном.

Матч Венеція — Аталанта відбудеться 23 квітня о 16:00 за київським часом.