Италия

Футболіст зацікавив міланський клуб.

Нападник Ювентуса Паулу Дібала, який влітку отримає статус вільного агента, зацікавив міланський Інтер.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, наразі керівники клубу ведуть перемовини з агентами аргентинця.

"Нерадзуррі" готові запропонувати 28-річному гравцеві контракт на три року із заробітною платою у 7 мільйонів євро.

На рахунку Дібали у цьому сезоні 33 матчі за "стару сеньору", 13 голів та п'ять гольових передач в усіх змаганнях.