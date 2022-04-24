Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Наполі зазнав сенсаційної поразки від Емполі.

Неаполітанці по ходу зустрічі обігравали суперника з перевагою у два м'ячі, проте за підсумком пропустили три голи у заключному відрізку зустрічі та залишили поле ні з чим.

Огляд матчу:

Емполі - Наполі 3:2

Голи: Хендерсон 80, Пінамонті 83, 87 — Мертенс 44, Інсіньє 53

Емполі: Вікаріо, Стояновіч, Віті, Луперто, Парізі (Касаче 61), Журковські, Асслані (Штулац 70), Бандінеллі (Хендерсон 61), Верре (Байрамі 66), Кутроне (Ді Франческо 66), Пінамонті

Наполі: Мерет, Дзанолі (Малькюї 46), Ррахмані, Жезус, Руї, Ангісса, Руїс, Лосано (Зелінські 68), Мертенс (Політано 77), Інсіньє (Унас 85), Осімхен

Попередження: Бандінеллі, Віті, Стояновіч, Пінамонті — Дзанолі