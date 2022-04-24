До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Салернітана — Фіорентина, getty images
24 апреля 2022, 22:30
В рамках 34 туру італійської Серії А Салернітана вдома переграла Фіорентину з рахунком 2:1.
За господарів поля голам відзначилися Джуріч та Бонаццолі, тоді як за Фіорентину єдиний м'яч забив Сапонара.
Огляд матчу:
Салернітана - Фіорентина 2:1
Голи: Джуріч, 9, Бонаццолі, 79 — Сапонара, 64
Салернітана: Сепе, Маццоккі, Фасіо, Дьомбер, Раньєрі, Дзортеа (Руджері, 75), Кулібалі (Кастанос, 75), Бохінен, Эдерсон, Верді (Рібери, 46), Джуріч (Бонаццолі, 75).
Фиорентина: Терраччано, Венуті (Одріосола, 59), Ігор, Міленкович, Бірагі (Терзіч, 67), Данкан, Амрабат, Мале (Кальєхон, 67), Іконе (Сапонара, 46), Артур (Пьонтек, 59), Гонсалес.
Предупреждение: Дьомбер.