Италия

Колектив Стефано Пьолі був близьким до фатальної помилки в чемпіонських перегонах, проте врятувався від втрати очок у компенсований час.

Міланський Інтер напередодні зробив черговий крок до захисту чемпіонського титулу, обігравши Рому (3:1), що автоматично перекреслило для його сусідів за містом в особі Мілану усі варіанти підсумкового результату власного поєдинку "россонері" в рамках 34-го туру проти римського Лаціо на Стадіо Олімпіко, окрім перемоги. У будь-якому іншому випадку колектив Стефано Пьолі ризикував утратити навіть ті спірні шанси на чемпіонство, які залишалися на момент початку чергового футбольного вікенду.

Мілан у поточному сезоні достатньо важко проводить матчі під проливною зливою, що підтвердив і початок звітної гри. "Орли" розпочали з відчутного тиску на захист опонентів, який призвів зрештою до швидкого голу. Уже на четвертій хвилині звичайне вкидання з-за бокової на правому фланзі завершилося подачею Мілінковіча-Савіча на вхід до воротарського, де вже чекав на м’яч Іммобіле з завершальним ударом.

Не дивлячись на спроби Мілану швидко перекинути гру на чужу половину у відповідь, Лаціо достатньо довго стримував наступи суперників. Найбільш швидким шляхом доставки м’яча до чужих володінь були передачі другим поверхом та сподівання на гольове чуття Олів’є Жиру. Партнеру активно намагався допомогти Леау своїми підключеннями та дальніми пострілами, проте Стракоша контролював більшу частину агресії вбік його володінь.

Зрештою, гості довели перевагу в володінні м’ячем до багатообіцяючих показників, але до перерви не змогли використати жодної з нагод. Виправився колектив Стефано Пьолі вже після повернення на футбольне поле. На 50-й хвилині дальню передачу на хід на лівий фланг штрафного Леау дотягнув аж до лицьової, звідки викотив під удар набігаючому другим темпом Жиру. Зв’язка в лінії атаки Мілану нарешті зіграла.

Лаціо в той момент вчасно зумів зрозуміти, що починає геть втрачати ініціативу в грі, але вчасно схаменувся. "Орли" відтіснили опонентів до центру поля, після чого вступили там із ними в клінч, який супроводжувався великою кількістю фолів та емоцій. Це дуже сповільнило темп гри, однак завдання з Мілану ніхто не знімав. "Россонері" довелося долати важкий супротив суперників, проте навіть під час численних нагод знайти щастя біля воріт Стракоші команді Пьолі ще досить довго не вдавалося.

Як з’ясувалося в підсумку, для перемоги Мілану потрібно було залучити до гри Златана Ібрагімовича, який в компенсований час сказав своє вагоме слово скиданням головою на Тоналі під фактичний розстріл чужих воріт під час чисельних рикошетів у штрафному суперників. Вистраждана перемога, яка продовжила життя інтризі в Італії ще на якийсь час.

У наступному турі римський Лаціо зіграє в гостях проти Спеції, а Мілан буде приймати Фіорентину.Лаціо —1:2Іммобіле, 4 — Жиру, 50, Тоналі, 90+2Стракоша — Лаццарі (Хісай, 80), Патрік (Луїс Феліпе, 80), Ачербі, Раду (Марушич, 63) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 60), Луїс Альберто (Башич, 60) — Ф. Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є — Мессіас (Круніч, 70), Діас (Ібрагімович, 67), Леау (Салемакерс, 86) — Жиру (Ребіч, 68).Попередження: Стракоша, Лейва, Катальді — Томорі, Калулу.