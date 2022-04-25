До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.
Лаціо — Мілан, getty images
25 апреля 2022, 00:31
У рамках 34-го туру італійської Серії А Мілан здійснив камбек у матчі проти Лаціо та здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.
Програючи в рахунку після першого тайму через гол Чиро Іммобіле, "россонері" вдалося переламати хід протистояння на свою користь після перерви завдяки голам Олів'є Жиру та Сандро Тоналі.
Огляд матчу:
Лаціо — Мілан 1:2
Голи: Іммобіле, 4 — Жиру, 50, Тоналі, 90+2
Лаціо: Стракоша — Лаццарі (Хісай, 80), Патрік (Луїс Феліпе, 80), Ачербі, Раду (Марушич, 63) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 60), Луїс Альберто (Башич, 60) — Ф. Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.
Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є — Мессіас (Круніч, 70), Діас (Ібрагімович, 67), Леау (Салемакерс, 86) — Жиру (Ребіч, 68).
Попередження: Стракоша, Лейва, Катальді — Томорі, Калулу.