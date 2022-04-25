Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 34-го туру італійської Серії А Мілан здійснив камбек у матчі проти Лаціо та здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

Програючи в рахунку після першого тайму через гол Чиро Іммобіле, "россонері" вдалося переламати хід протистояння на свою користь після перерви завдяки голам Олів'є Жиру та Сандро Тоналі.

Огляд матчу:

Лаціо — Мілан 1:2

Голи: Іммобіле, 4 — Жиру, 50, Тоналі, 90+2



Лаціо: Стракоша — Лаццарі (Хісай, 80), Патрік (Луїс Феліпе, 80), Ачербі, Раду (Марушич, 63) — Мілінкович-Савіч, Лейва (Катальді, 60), Луїс Альберто (Башич, 60) — Ф. Андерсон, Іммобіле, Дзакканьї.



Мілан: Меньян — Калабрія, Калулу, Томорі, Ернандес — Тоналі, Кесс'є — Мессіас (Круніч, 70), Діас (Ібрагімович, 67), Леау (Салемакерс, 86) — Жиру (Ребіч, 68).



Попередження: Стракоша, Лейва, Катальді — Томорі, Калулу.