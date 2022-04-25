Италия

Туринці здобули вольову перемогу у непростій зустрічі.

Ювентус у рамках поєдинку тридцять четвертого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Сассуоло та здобув перемогу.

Господарі поля відкрили рахунок на 39 хвилині зустрічі завдяки точному удару Распадорі, на що туринці відповіли голом Дібали перед свистком на перерву.

Здавалося, що команди завершать зустріч за рівного рахунку, але Мойзе Кін відзначився голом під завісу зустрічі.

Сассуоло — Ювентус 1:2

Голи: Распадорі, 39 — Дібала, 45, Кін, 88

Сассуоло: Консільі — Мюльдюр, Кірікеш, Айхан, Кірьякопулос — Лопес, Фраттезі, Траоре (Джуричич, 79) — Берарді (Дефрель, 79), Скамакка, Распадорі.

Ювентус: Щесни — Де Шільо, Бонуччі, Ругані (К'єлліні, 54), Алекс Сандро — Данило, Рабйо, Закарія, Бернардески — Мората (Кін, 67), Дібала (Влахович, 55).