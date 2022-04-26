Италия

Українець відновився після травми.

Прес-служба Аталанти повідомляє, що український півзахисник Руслан Маліноський повернувся до загальної групи футболістів.

"Маліновський та Толой повернулись до тренувань. Вони працювали у тренажерному залі та на полі. Окремо ще працюють Мехле та Пеццеллі", — пишеться на сайті клубу.

Нагадаємо, що Маліновський отримав травму під час матчу проти проти Верони. Виявилось, що проблема була з коліном.

Українець не допоміг Аталанті у матчі проти Венеції у Серії А, але і без нього команда здобула виїздну перемогу (1:3).