Италия

Клуб не цікавиться футболістом.

Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливий перехід хавбека Міралема П'янича у міланський Інтер.

Але журналіст Ніколо Скіра спростував цю інформацію. Інтер не бачить боснійця у своєму складі.

Наразі П'яніч виступає у турецькому Бешикташі на правах оренди. Невідомо, чи будуть "орли" викупати його.