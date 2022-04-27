Клуб не цікавиться футболістом.
Міралем П'янич. Getty Images
27 апреля 2022, 15:58
Напередодні у ЗМІ з'явилась інформація про можливий перехід хавбека Міралема П'янича у міланський Інтер.
Але журналіст Ніколо Скіра спростував цю інформацію. Інтер не бачить боснійця у своєму складі.
Наразі П'яніч виступає у турецькому Бешикташі на правах оренди. Невідомо, чи будуть "орли" викупати його.
У сезоні-2021/22 чемпіонату Туреччини П’янич провів 20 матчів за Бешикташ, у яких зробив дві результативні передачі.