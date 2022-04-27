Италия

Футболіст може перепідписати контракт.

Вінгер італійського Наполі Дріс Мертенс продовжить контракт з клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За його інформацією, Мертенс мріє про те, щоб закінчити свою професійну кар'єру саме у клубі з Неаполя.

35-річний футболіст, вірогідно, погодиться на продовження контракту на один рік. Також відомо, що його заробітна плата знизиться.

Наразі він отримує 4,5 мільйона євро на рік та 1 мільйон у вигляді бонусів. Але він не проти домовитись на 3 мільйони на рік.

Контракт Мертенса з Наполі розрахований до літа 2022 року, але у ньому прописана можливість продовження його на рік.