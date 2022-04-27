Италия

Президент клубу висловився щодо кадрової ситуації команди.

На тлі того, що Лоренцо Інсіньє вирішив залишити Наполі, а Дріс Мертенс не може домовитись із клубом про новий контракт, президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс прокоментував кадрову ситуацію в клубі.

Функціонер вважає, що справа бельгійця в неаполітанському клубі ще не завершена.

"Мені шкода, що Інсіньє залишає клуб. Я завжди ставився до нього виключно як син до батька. Лоренцо назавжди залишиться в історії Неаполя.

Гравці Сассуоло? Це не магазин, а клуб. Потрібно дивитись набагато ширше на трансферному ринку. Нам потрібно знов намагатись знаходити діаманти, як це одного разу зробив Бенітес. Я не перестаю йому за це дякувати.

Ми мали бесіду із Мертенсом і домовились зустрітись після завершення чемпіонату. Зараз вирішальний етап Серії А і йому важно думати про контракт", — розповів Де Лаурентіс.

Раніше повідомлялось, що президент Наполі завітав до Мертеса додому.