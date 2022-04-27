Италия

Команда Малиновського здійснила фантастичний камбек.

В рамках перенесеного 20-го туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі приймала Торіно.

Матч розпочався з голу Торіно — вже на четвертій хвилині Санабрія скористувався пасом Прата через півполя та проштовхнув його в ворота. Згодом Муріель забив свій перший з двох за цей матч пенальті, а далі вже святкувала Аталанта — Де Рон спіймав м'яча та вколотив його під поперечку.

Що відбувалось на полі дали — невідомо. Лукіч зробив дубль, а згодом ще й Фройлер зрізав круглого у свої ворота після удару суперника.

Тим не менш, Пашаліч, який вийшов на заміну забив після пасу Муріеля, а згодом сам колумбіець забив свій другий пенальті за матч.

Аталанта — Торіно 4:4

Голи: Муріель, 18, 84 ( обидва пен.), Де Рон, 23, Пашаліч, 78 — Санабрія, 4, Лукіч, 36, 63, Фройлер, 68 (автогол)

Аталанта: Муссо — Джимсіті (Толой, 46), Паломіно, Скальвіні (Демірал, 68) — Дзаппакоста, Пессіна (Бога, 68), Муриель, Фройлер (Пашаліч, 68), де Рон, Хатебур — Сапата (Маліновський, 79)

Торіно: Мілєнкович-Савіч — Родрігєс, Бремер, Зима (Джиджи, 84) — Айна, Пьяца (Брекало, 31), Прат (Сек 84), Річчі (Побега, 59), Лукіч, Сінго — Санабрія (Пеллегрі, 85)

Попередження: Пашаліч, Зима, Лукіч, Фройлер.