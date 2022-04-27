Италия

"Нерадзуррі" втратили шанс перегнати Мілан в турнірній таблиці.

Черговий тур чемпіонату Італії преподніс вболівальникам несподіванку в матчу Інтера та Болоньї.

Матч розпочався так, як і очікували вболівальники — Перішич забив вже на третій хвилині.

Тим не менш, Арнаутовіч забив своєму колишньому клубові в середині другого тайму, а під занавісу матчу Сансоне взагалі шокував "змій".

Таким чином, Інтер не зміг знов перегнати Мілан в турнірній таблиці і тепер відстає на "чисті" два очки. Наступний матч "нерадзуррі" зіграють проти Удінезе.

Болонья — Інтер 2:1

Голи: Арнаутовіч, 28, Сансоне, 81 — Перішич, 3

Болонья: Скорупскі — Теате, Медель, Сумаоро — Хікі, Сванберг (Ебішер 67), Схаутен, Соріано (Домінгес, 67), Де Сільвестрі — Барроу (Сансоне, 77), Арнаутовіч (Орсоліні, 88)

Інтер: Раду — Дімарко (Д'Амброзіо, 70), де Врей, Шкриньяр — Перішич, Чалханоглу (Гальярдіні, 80), Брозовіч, Барелла (Санчес, 63), Думфріс (Дарміан, 80) — Корреа (Джеко, 63), Мартінес

Попередження: Арнаутовіч, Барелла, Думфріс, Чалханоглу.