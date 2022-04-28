До вашої уваги найкращі моменті матчу Серії А.
аталанта - торіно, getty images
28 апреля 2022, 00:15
В рамках перенесеного 20-го туру італійської Серії А Аталанта на своєму полі приймала Торіно.
Команди видали справжній трилер, а команда Гасперіні врятувалась, відігравши два м'ячі в заключні 12 хвилин матчу.
Огляд матчу:
Аталанта — Торіно 4:4
Голи: Муріель, 18, 84 ( обидва пен.), Де Рон, 23, Пашаліч, 78 — Санабрія, 4, Лукіч, 36, 63, Фройлер, 68 (автогол)
Аталанта: Муссо — Джимсіті (Толой, 46), Паломіно, Скальвіні (Демірал, 68) — Дзаппакоста, Пессіна (Бога, 68), Муриель, Фройлер (Пашаліч, 68), де Рон, Хатебур — Сапата (Маліновський, 79)
Торіно: Мілєнкович-Савіч — Родрігєс, Бремер, Зима (Джиджи, 84) — Айна, Пьяца (Брекало, 31), Прат (Сек 84), Річчі (Побега, 59), Лукіч, Сінго — Санабрія (Пеллегрі, 85)
Попередження: Пашаліч, Зима, Лукіч, Фройлер.