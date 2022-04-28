Италия

До вашої уваги найкращі моменті матчу Серії А.

Міланський Інтер напередодні брав участь у гостьовому перенесеному матчі 20-го туру італійської Серії A проти Болоньї, за підсумками якого мав намір ще сильніше наблизитися до захисту чемпіонського титулу. Утім, сталося не так, як гадалося, колектив Сімоне Індзагі програв через безглузду помилку власного голкіпера наприкінці гри, і тепер має очікувати на помилку сусідів за містом для ліквідації відставання в два очки.

Огляд матчу:

Болонья — Інтер 2:1

Голи: Арнаутовіч, 28, Сансоне, 81 — Перішич, 3

Болонья: Скорупскі — Теате, Медель, Сумаоро — Хікі, Сванберг (Ебішер 67), Схаутен, Соріано (Домінгес, 67), Де Сільвестрі — Барроу (Сансоне, 77), Арнаутовіч (Орсоліні, 88)

Інтер: Раду — Дімарко (Д'Амброзіо, 70), де Врей, Шкриньяр — Перішич, Чалханоглу (Гальярдіні, 80), Брозовіч, Барелла (Санчес, 63), Думфріс (Дарміан, 80) — Корреа (Джеко, 63), Мартінес

Попередження: Арнаутовіч — Барелла, Думфріс, Чалханоглу.