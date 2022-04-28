Джо Бароне висловився напередодні матчу Серії А.
джо бароне, diy radio
28 апреля 2022, 23:15
Першого травня Мілан на своєму полі прийматиме Фіорентину.
Директор флорентійців Джо Бароне висловився щодо матчу, а також прокоментував розподіл квитків.
"Я мав дуже важку розмову із президентом Мілану. Я вважаю, що вони нас не поважають — квитки, які були призначені для наших вболівальників, були продані місцевим вболівальникам.
Я дуже злий на цю ситуацію. Треба щось робити із цим", — розповів функціонер для Corriere dello Sport.
Зазначимо, що старт матчу запланований на 16:00 за київським часом.