Италия

Джо Бароне висловився напередодні матчу Серії А.

Першого травня Мілан на своєму полі прийматиме Фіорентину.

Директор флорентійців Джо Бароне висловився щодо матчу, а також прокоментував розподіл квитків.

"Я мав дуже важку розмову із президентом Мілану. Я вважаю, що вони нас не поважають — квитки, які були призначені для наших вболівальників, були продані місцевим вболівальникам.

Я дуже злий на цю ситуацію. Треба щось робити із цим", — розповів функціонер для Corriere dello Sport.

Зазначимо, що старт матчу запланований на 16:00 за київським часом.