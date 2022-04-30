Италия

Футболіст може продовжити угоду з клубом.

Захисник туринського Ювентусу Маттіа Де Шильо може продовжити контракт з клубом.

Як стало відомо Football Italia, італієць хоче отримати новий контракт і заради цього може піти на пониження зарплати.

Нова угода має бути розрахована ще на три роки, до червня 2025 року. Він погодився знизити свою зарплату з 2,7 мільйона євро за сезон до 1,5 мільйона євро за сезон, включаючи бонуси.

У поточному сезоні 29-річний Де Шильо грав за Ювентус регулярно, проведши 28 матчів у всіх турнірах. На його рахунку один гол і три результативні передачі.