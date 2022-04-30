Гравець має декілька варіантів продовження кар'єри.
Антоні, Getty Images
30 апреля 2022, 13:26
Вінгер амстердамського Аякса Антоні влітку може змінити клубну прописку.
Як повідомляє Calciomercato, туринський Ювентус зацікавлений в тому, щоб запросити футболіста.
Саме Антоні може змінити у клубы Пауло Дібалу, який влітку залишить клуб у якості вільного агента.
Позмагатися з Ювентусом готові і деякі англійськи клуби, серед яких Челсі та Манчестер Юнайтед. Сумма трансферу може скласти 35 мільйонів євро.
На рахунку 22-річного Антоні 43 матчі в усіх змаганнях за Аякс, у яких він забив 12 голів та віддав 8 асистів.