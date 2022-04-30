Италия

Гравець має декілька варіантів продовження кар'єри.

Вінгер амстердамського Аякса Антоні влітку може змінити клубну прописку.

Як повідомляє Calciomercato, туринський Ювентус зацікавлений в тому, щоб запросити футболіста.

Саме Антоні може змінити у клубы Пауло Дібалу, який влітку залишить клуб у якості вільного агента.

Позмагатися з Ювентусом готові і деякі англійськи клуби, серед яких Челсі та Манчестер Юнайтед. Сумма трансферу може скласти 35 мільйонів євро.

На рахунку 22-річного Антоні 43 матчі в усіх змаганнях за Аякс, у яких він забив 12 голів та віддав 8 асистів.