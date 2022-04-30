Италия

Завершився черговий поєдинок Серії А.

В 35-му турі італійської Серії А Лаціо в гостях з великими зусиллями переграло Спецію.

Команди провели дійсно видатний матч, в якому Лаціо весь матч відігрувалось, але зрештою змогло не тількі відігратись завдяки зусиллям Іммобіле, Мілінковіча-Савіча, а також одного автоголу, а й перемогти — вирішальний м'яч на рахунку Ачербі.

За Спецію відзначались Агудело, Амьян та Хрістов. Під завісу матчу з'явився Віктор Коваленко, але не зміг відзначитись результативними діями.

Спеція — Лаціо 3:4

Голи: Амьян, 9, Агудело, 36, Хрістов, 56 — Іммобіле (пен.), 33, Проведель, 54 (авт.), Мілінковіч-Савіч, 68, Ачербі, 90

Спеція: Проведель — Реца, Ніколау, Хрістов, Амьян — Ківер, Маджоре (Бастоні, 82), Джасі, Агудело (Коваленко, 82), Верде (Антіст, 78) — Манай

Лаціо: Стракоша — Марушич, Ачербі, Патрік (Луіс Феліпе, 86), Ладзари — Башич (Луіс Альберто, 59), Катальді, Мілінковіч-Савіч — Дзакканьї, Иммобіле, Феліпе Андерсон

Попередження: Дзакканьї, Манай, Амьян, Коваленко.