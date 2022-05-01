Италия

Лідируючий Мілан, як і раніше, випереджає "нерадзуррі" на два очки завдяки сьогоднішній перемозі над Фіорентіною.

У рамках 35-го туру італійської Серії А Інтер вирушив у гості до Удінези, де здобув перемогу з мінімальною перевагою у рахунку.

Підопічні Сімоне Індзагі відправили у ворота суперника два м'ячі, авторами яких стали Іван Перішич та Лаутаро Мартінес, чого виявилося достатньо "нерадзуррі" для позитивного результату в цьому поєдинку.

Незважаючи на те, що на 72-й хвилині Удінезе вдалося скоротити своє відставання в рахунку до мінімуму завдяки зусиллям Ігнасіо Пуссето, гравцям Інтера врешті-решт вдалося зберегти переможний для себе рахунок.

Таким чином, враховуючи сьогоднішню мінімальну перемогу лідируючого в таблиці Мілана над Фіорентіною, Інтер, як і раніше, відстає від свого територіального суперника на два очки у чемпіонських перегонах Серії А.

Удінезе — Інтер 1:2

Голи: Пуссето, 72 — Перішич, 12, Лаутаро Мартінес, 39

Удінезе: Сільвестрі, Перес, Марі, Бекао, Моліна (Соппі 73), Уолас, Арслан (Самарджич 46), Перейра (Яяло 79), Удоджі, Саксесс (Пуссетто 27), Деулофеу

Інтер: Хандановіч, Шкріньяр, Де Фрай, Дімарко (Д"Амброзіо 77), Дарміан, Брозовіч, Барелла (Весіно 88), Гальярдіні (Відаль 74), Перішич, Джеко (Корреа 74), Лаутаро Мартінес (Санчес 74)

Попередження: Марі, Пуссето — Весіно

На 39-й хвилині Лаутаро Мартінес не реалізував пенальті (стійка)