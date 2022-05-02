Легендарний італійський півзахисник може повернутись на тренерський місток після невдалого досвіду в Ювентусі.
Андреа Пірло, Getty Images
02 мая 2022, 17:59
Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може наприкінці цього сезону відновити тренерську діяльність та очолити клуб із Серії А.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, італійський фахівець є головним претендентом на те, щоб очолити Спецію, яка після 35 турів йде на 16-му рядку в турнірній таблиці.
За інформацією джерела, очікується, що Тіаго Мотта залишить свою посаду головного тренера Спеції після завершення поточної кампанії, а Пірло є найімовірнішим його змінником.
Цікаво також те, що керівництво Спеції хоче призначити виключно такого фахівця, який у минулому був впливовим футболістом.