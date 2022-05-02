Италия

Італія вигадала нову акцію підтримки людей по ​​всьому світу, які постраждали від військової зовнішньої агресії.

Керівництво італійської Серії А ухвалило рішення організувати чергову акцію підтримки українського народу, який веде героїчну боротьбу за свою свободу проти російських окупантів та терористів.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, трансляції наступних травневих матчів чемпіонату Італії розпочинатимуться і закінчуватимуться спеціальним відеороликом, що закликає до миру.

"Наступні матчі Серії А-2021/2022 будуть супроводжуватись новим відео, яке передає послання солідарності та миру українській нації та всім народам, які постраждали від війни.

TIM та Серія А об'єднують уболівальників усіх команд під одним прапором – прапором миру”, — сказано у заяві Серії А.