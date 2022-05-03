Италия

Український півзахисник відзначився результативною дією.

Аталанта в рамках поєдинку чемпіонату Італії приймала на своєму полі Салернітану та набрала один бал.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні пропустили у першому таймі, але змогли відігратися лише під завісу зустрічі.

Український півзахисник Руслан Маліновський, котрий з'явився на полі на заміну, віддав розкішну результативну передачу на Пашаліча.

Аталанта — Салернітана 1:1

Голи: Пашаліч, 88 — Едерсон, 27