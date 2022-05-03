Сторони відклали переговори до вирішення долі Скудетто.
іван перішич, getty images
03 травня 2022, 18:12
Голкіпер Інтеру Самір Хандановіч та хавбек команди Іван Перішич відклали переговори з клубом щодо нових контрактів до кінця сезону, повідомляє Sky Italia.
Таке рішення було спільно прийняте представниками футболістів та босами Інтера задля того, щоб гравці могли сконцентруватись на завершальній стадії Серії А та боротьби з Міланом за звання чемпіона країни.
Офіційно переговори поновляться 22 травня.
Відзначимо, що раніше повідомлялось про готовність Хандановича підписати новий контракт з Інтером.
Цього сезону він провів 45 матчів, з яких 20 на нуль.
Що стосується Перішича, то на рахунку хавбека також 45 матчів у складі "нерадзурі", в яких він забив сім голів, та зміг віддати вісім результативних передач.