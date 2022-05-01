Италия

Нова угода з воротарем діятиме до кінця червня 2023 року.

Воротар міланського Інтера Самір Ханданович незабаром підпише новий контракт із "нерадзуррі", повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, цього місяця агент 37-річного словенця проведе зустріч із керівництвом клубу, щоб завершити угоду.

Нова угода футболіста буде розрахована до літа 2023 з опцією продовження ще на один сезон.

Діюча угода Хандановича розрахована до літа 2022 року. Цього сезону він провів 45 матчів, з яких 20 на нуль.