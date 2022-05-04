Италия

За інформацією італійських ЗМІ, колишній головний тренер збірної України наразі перебуває у Пескарі та близький до придбання клубу із Серії С.

Колишній головний тренер національної збірної України та італійської Дженоа Андрій Шевченко зацікавлений у придбанні футбольного клубу Пескара, який у поточному сезоні виступає у Серії С (третій дивізіон Італії) та веде боротьбу за підвищення у класі.

Як повідомляє Calciomercato.com, який посилається на місцеву пресу, український спеціаліст та володар Золотого м'яча-2004 учора, третього травня, вечірнім рейсом прилетів до Пескари з аеропорту Лінате для проведення переговорів із президентом Даніеле Себастьяні щодо придбання футбольного клубу на правах мажоритарного акціонера.

За інформацією джерела, очікується, що Шевченко сьогодні, четвертого травня, буде присутній на матчі Пескари проти Губбіо в рамках 1/16 фіналу плей-офф Серії С у боротьбі за підвищення у класі.

Стверджується, що Андрій Шевченко очолює групу підприємців, яка хоче придбати акції "дельфінів", та стане президентом клубу у разі успішної угоди.