Фіорентина може запросити Кавані

Италия

Футболіст зацікавив італійський клуб.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані влітку може посилити італійську Фіорентину.

Футболіст зацікавив "фіалок". Його контракт з Манчестер Юнайтед дійсний до літа 2022 року і поки невідомо, чи стане він підписувати новий.

Фіорентина, у свою чергу, має плани змінити за допомогою Кавані Душана Влаховіча, якого продала у Ювентус зимою.