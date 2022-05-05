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  • Италия

    05 травня 2022, 19:27

    Фіорентина може запросити Кавані

    Футболіст зацікавив італійський клуб.

    Едінсон Кавані. Getty Images
    Едінсон Кавані. Getty Images 05 травня 2022, 19:27

    Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані влітку може посилити італійську Фіорентину.

    Футболіст зацікавив "фіалок". Його контракт з Манчестер Юнайтед дійсний до літа 2022 року і поки невідомо, чи стане він підписувати новий.

    Фіорентина, у свою чергу, має плани змінити за допомогою Кавані Душана Влаховіча, якого продала у Ювентус зимою.

    Цього сезону Кавані провів 17 матчів за Манчестер Юнайтед, у яких забив два м'ячі і віддав один асист.

    Раніше повідомлялось, що Кавані зацікавлений продовжити свою кар'єру у іспанській Ла Лізі.

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    Эдинсон Кавани

    Команди

    Манчестер Юнайтед Фіорентина

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