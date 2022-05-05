Фіорентина може запросити Кавані

Футболіст зацікавив італійський клуб.
Едінсон Кавані. Getty Images
05 травня 2022, 19:27
Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані влітку може посилити італійську Фіорентину.
Футболіст зацікавив "фіалок". Його контракт з Манчестер Юнайтед дійсний до літа 2022 року і поки невідомо, чи стане він підписувати новий.
Фіорентина, у свою чергу, має плани змінити за допомогою Кавані Душана Влаховіча, якого продала у Ювентус зимою.
Цього сезону Кавані провів 17 матчів за Манчестер Юнайтед, у яких забив два м'ячі і віддав один асист.
Раніше повідомлялось, що Кавані зацікавлений продовжити свою кар'єру у іспанській Ла Лізі.