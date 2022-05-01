Англия

Уругвайський нападник залишить МЮ цього літа.

Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані цього літа має намір залишити англійський клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, 35-річний уругваєць залишить розташування "червоних дияволів" вільним агентом, оскільки в нього закінчується контракт.

Також зазначається, що Едінсон має намір продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі, де хоче спробувати свої сили.

Цього сезону Кавані провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі і віддав один асист.