Италия

22-річний італієць може продовжити кар'єру у Турині.

Нападник Роми Ніколо Дзаньоло, як і раніше, входить у сферу інтересів туринського Ювентуса. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" зробило запит щодо 22-річного італійця.

У разі підписання Анхеля Ді Марії римський клуб теоретично буде готовий продати Дзаньоло, але вимагатиме за нього серйозну суму. Йдеться про 50 мільйонів євро.

Угоді може завадити лише головний тренер Жозе Моурінью, якщо йому вдасться переконати Дзаньоло залишитися в команді.

У поточному сезоні Ніколо провів за Рому 39 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 8 результативних передач.