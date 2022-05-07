Италия

Напередодні завершився розіграш другого за силою дивізіонна Італії.

38-й тур італійської Серії B, якій відбувся напередодні, став останнім у цьогорічному розіграші основної частини цього турніру.

Безпосередньо до фінального свистку в поєдинках за участі двох лідерів турнірної таблиці, Лечче та Кремонезе, питання переможця змагань та володаря другої путівки до "елітного" дивізіону залишалося відкритим.

Зрештою, "вовки" дотиснули на своєму полі Порденоне (1:0), залишивши таким чином "тигрів", які переграли Комо (2:1), на "срібній" сходинці.

Після цього можна було констатувати, що Лечче повернеться до Серії A після двох сезонів власної відсутності в змаганнях, а ось для Кремонезе ця мандрівка буде більш визначальною — команда Фабіо Пеккьї вперше з сезону 1995/96 підніметься до найвищого рівня.

На цьому розіграш Серії B не завершується, бо Піза, Монца, Брешія, Асколі, Беневенто та Перуджа ще будуть змагатися за вихід до елітного дивізіону в плей-офф.