Италия

Тренер Мілану висловився напередодні матчу Серії А.

В 36-му турі італійської Серії А Мілан в гостях зустрінеться із Вероною.

Головний тренер "россонері" Стефано Пьолі висловився напередодні матчу та розповів про настрій команди на вирішальну частину сезону.

"Ми досягли тієї стадії чемпіонату, коли кожна гра — важлива, наче остання. Треба зіграти із тим самим настрієм, з яким ми проводимо цей сезон. Нам потрібно сім очок, щоб стати чемпіонами.

Команді потрібно зберігати свій менталитет і довести, що Мілан — найкращій. Ібрагімович? Його присутність в колективі необхідна, він робить все можливе задля перемоги в чемпіонаті", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, що матч Верона — Мілан відбудеться завтра о 21:45 за київським часом.