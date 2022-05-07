Неаполітанці набрали три очки на виїзді.
Торіно - Наполі, getty images
07 травня 2022, 17:57
Наполі в рамках поєдинку тридцять шостого туру чемпіонату Італії вирушив у гості до Торіно та здобув перемогу з рахунком 1:0.
Підопічні Лучано Спаллетті відкрили рахунок у середині другої половини гри завдяки голу Фабіана Руїса, а суперник нічим не зміг відповісти.
Торіно — Наполі 0:1
Гол: Руїс, 73
Торіно: Беріша – Сінго, Родрігес, Іццо (Джиджі, 70), Бремер, Войвода (Ансальді, 66) – Прат, Брекало (Пеллегрі, 81), Мандрагора (Втечі, 66), Річчі (Лінетті, 66) – Белот.
Наполі: Оспіна — Ді Лоренцо, Кулібалі, Ррахмані, Маріу Руй — Фабіан Руїс (Лоботка, 77), Замбо-Ангісса, Мертенс (Зеліньські, 68) — Інсіньє (Елмаз, 77), Лосано (Політано, 68), Осімген.