Завершилась низка матчів чемпіонату Німеччини.
гройтер фюрт - борусія дортмунд, getty images
07 травня 2022, 18:33
Завершились декілька матчів 33 туру німецької Бундесліги.
Так, дортмундська Борусія в гостях здолала безнадійного аутсайдера чемпіонату Гройтер Фюрт. На дубль Брандта та гол Пасслака господарі поля змогли відповісти лише точним ударом Нганкама.
Гройтер Фюрт — Борусія Д 1:3
Голи: Нканкам, 70 — Брандт, 26, 72, Пасслак, 77,
Попередження: Тиллман, Аканжи
У ще одному матчі Уніон не залишив шансів Фрайбургу, "відгрузивши" чотири м'ячі у ворота суперника, пропустивши лише в середині другого тайму. Холер с пасу Шалаі зміг скоротити відставання, але на більше господарі поля вже не змогли розраховувати.
Фрайбург — Уніон 1:3
Голи: Холер, 59 — Промель, 11, Триммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90
Попередження: Очіпка, Луте, Шалаі.
Гоффенхайм на своєму полі не зміг втримати перевагу над Баєром в один м'яч, пропустивши двічі за три хвилини від Діабі та Шику — ці голи принісли "фармацевтам" три очки. Наприкінці матчу Аларіо поставив точку в цьому протистоянні, який відгукнувся на пас Паласіоса.
Гоффенхайм — Баєр 2:4
Голи: Раттер, 22, Баумгартль, 36 — Шик, 34, Діабі, 73, Шик, 76, Аларіо, 90+1
Попердження: Даббур.
Вольфсбург в гостях мінімально переграв Кельн — єдиний гол на рахунку Герхардту з передачі Вінда.
Кельн — Вольфсбург 0:1
Гол: Герхардт, 43
Попередження: Нмеча