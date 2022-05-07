Италия

Завершилась низка матчів чемпіонату Німеччини.

Завершились декілька матчів 33 туру німецької Бундесліги.

Так, дортмундська Борусія в гостях здолала безнадійного аутсайдера чемпіонату Гройтер Фюрт. На дубль Брандта та гол Пасслака господарі поля змогли відповісти лише точним ударом Нганкама.

Гройтер Фюрт — Борусія Д 1:3

Голи: Нканкам, 70 — Брандт, 26, 72, Пасслак, 77,

Попередження: Тиллман, Аканжи

У ще одному матчі Уніон не залишив шансів Фрайбургу, "відгрузивши" чотири м'ячі у ворота суперника, пропустивши лише в середині другого тайму. Холер с пасу Шалаі зміг скоротити відставання, але на більше господарі поля вже не змогли розраховувати.

Фрайбург — Уніон 1:3

Голи: Холер, 59 — Промель, 11, Триммель, 30, Бекер, 41, Шафер, 90

Попередження: Очіпка, Луте, Шалаі.

Гоффенхайм на своєму полі не зміг втримати перевагу над Баєром в один м'яч, пропустивши двічі за три хвилини від Діабі та Шику — ці голи принісли "фармацевтам" три очки. Наприкінці матчу Аларіо поставив точку в цьому протистоянні, який відгукнувся на пас Паласіоса.

Гоффенхайм — Баєр 2:4

Голи: Раттер, 22, Баумгартль, 36 — Шик, 34, Діабі, 73, Шик, 76, Аларіо, 90+1

Попердження: Даббур.

Вольфсбург в гостях мінімально переграв Кельн — єдиний гол на рахунку Герхардту з передачі Вінда.

Кельн — Вольфсбург 0:1

Гол: Герхардт, 43

Попередження: Нмеча