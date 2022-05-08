Италия

Клуб із Бергамо зміг наздогнати Рому в турнирній таблиці.

В 36-му турі італійської Серії А Спеція в рідних стінах приймала Аталанту із Русланом Маліновським в стартовому складі.

Рахунок було відкрито вже на 16 хвилині зустрічі — Маліновський віддав на Муріеля, той обіграв суперника, увійшов у карний майданчик та спокійно забив свій черговий м'яч в цьому сезоні.

Тим не менш, господарі поля намагались якнайшвидше відіграти відставання в рахунку, що їм і вдалося — Даніеле Верде завершив сольний прохід точним пострілом в кут воріт.

В середині другого тайму на поле з'явився Віктор Коваленко, замінивши Кевіна Агудело, що отримав ушкодження. За більш ніж 20 хвилин ігрового часу українець не зміг відзначитись результативними діями.

Довгий час команди не могли зломати оборону одне одного, але за 17 хвилин до кінця основного часу Джимсіті виграв боротьбу на підступах до карного майданчику та потужним ударом приніс свої команді важливу перемогу.

Під завісу матчу Маріо Пашаліч скориставшись пасом Муріеля встановив остаточних результат на табло — 1:3.

Спеція — Аталанта 1:3

Голи: Верде, 30 — Муріель, 16, Джимсіті, 73, Пашаліч, 88

Спеція: Проведель — Ніколау, Ерліч, Хрістов (Реца, 46), Амьян — Бастоні (Манай, 56), Ківер, Маджоре (Антісте, 78) — Агудело (Коваленко, 68), Джасі, Верде

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Паломіно (Демірал, 46), Де Роон — Мехле (Пессіна, 87), Пашаліч, Маліновський (Бога, 59), Копмейнерс, Фройлер (Хатебур, 59), Дзаппакоста — Муріель (Міхейле, 90+1)

Попередження: Бастоні, Маджоре, Маліновський, Фройлер, Муріель.