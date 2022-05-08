Италия

Українець відзначився гольовим пасом.

В рамках матчу 36 туру італійської Серії А Аталанта у гостях обіграла Спецію з рахунком 1:3.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський, який відзначився асистом, отримав оцінку 7,1 від порталу WhoScored.

Інший українець Віктор Коваленко, який захищає кольори Спеції, але належить Аталанті, також з'явився на поле. Його нагородили оцінкою 6,2.

Луїс Муріель, автор одного з голів Аталанти, став найкращим гравцем поєдинку із оцінкою 7,8.

У сезоні-2021/22 на рахунку Маліновського 9 голів та 7 асистів у 35 матчах за бергамасків в усіх змаганнях.