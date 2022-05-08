Италия

До вашої уваги відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії.

У рамках 36-го туру італійської Серії А Спеція приймала на своєму полі Аталанту та зазнала поразки з рахунком 1:3.

Підопічні Джан П'єро Гасперіні відправили у ворота суперника три м'ячі, при цьому в перемозі баргамасків взяв участь український півзахисник Руслан Малиновський, який відзначився асистом.

За Спецію на 68-й хвилині вийшов інший українець Віктор Коваленко, але ніяк позитивно на підсумковий результат він вплинути не зміг.

Огляд матчу:

Спеція — Аталанта 1:3

Голи: Верде, 30 — Муріель, 16, Джимсіті, 73, Пашаліч, 88

Спеція: Проведель — Ніколау, Ерліч, Хрістов (Реца, 46), Амьян — Бастоні (Манай, 56), Ківер, Маджоре (Антісте, 78) — Агудело (Коваленко, 68), Джасі, Верде

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Паломіно (Демірал, 46), Де Роон — Мехле (Пессіна, 87), Пашаліч, Маліновський (Бога, 59), Копмейнерс, Фройлер (Хатебур, 59), Дзаппакоста — Муріель (Міхейле, 90+1)

Попередження: Бастоні, Маджоре, Маліновський, Фройлер, Муріель.

Джерело: MEGOGO